Дефиле в костюмах XIX века пройдет в Пензе в рамках лермонтовского праздника Культура

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Насыщенная культурная программа, в рамках которой предусмотрено дефиле в костюмах XIX века, ждет жителей Пензы в предстоящую пятницу, 30 июня, когда будет дан старт 46-му всероссийскому лермонтовскому празднику.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, торжества стартуют утром и будут проходить до позднего вечера в сквере имени М.Ю. Лермонтова.

В 10.30 там начнет работать выставка-продажа изделий народных мастеров клуба «Сурская мозаика», будет развернут «Литературный привал», а также состоится вернисаж рисунков учащихся детских художественных школ города Пензы «Мой Лермонтов».

В исполнении артистов театра «Голос поэта» прозвучат стихи.

Театр исторического танца «Комплимент» покажет дефиле в костюмах XIX века.

С 11.00 начнется торжественная часть праздника, в рамках которой к бюсту поэта будут возложены цветы.

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Затем музыкальные произведения на стихи Михаила Лермонтова исполнит муниципальный народный оркестр «Пенза» имени В.Н. Попова.

В 20.00 концертная программа в сквере продолжится выступлениями пензенских творческих коллективов, а в 22.00 состоится показ фильма о поэте, который пройдет под открытым небом.

В субботу, 1 июня, торжества продолжатся в музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области.

Посетить его смогут все желающие. С площади Ленина отправятся специальные автобусы, которые довезут пассажиров по маршруту «Пенза — село Лермонтово» и обратно за 450 рублей.