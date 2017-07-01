В Пензе начнет работу выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского Культура

Пенза, 1 июля 2017. PenzaNews. Выставка «Беспокойного моря душа. К 200-летию Айвазовского» начнет работу губернаторском доме Пензы в пятницу, 14 июля.

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«В собрании пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого есть немало первоклассных произведений русских и западноевропейских классиков, обращающихся к теме морского пейзажа. В экспозиции, которая развернется в стенах второго корпуса картинной галереи, будут представлены работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Александра Киселева, Ивана Ендогурова, Алексея Боголюбова и Льва Лагорио», ― говорится в сообщении, опубликованном в группе галереи в социальной сети «ВКонтакте».

В нем подчеркивается, что многие произведения будут представлены широкой публике впервые.

«Сейчас уже началась активная работа по подготовке картин к экспонированию, полным ходом идет реставрация старинных рам, а некоторые работы оформляются в новый багет», ― отмечается в тексте.