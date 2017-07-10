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Открыта аккредитация СМИ на всероссийский Сабантуй в Пензенской области

10:47 | 10.07.2017 | Культура

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Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Организаторы VIII всероссийского сельского Сабантуя, который пройдет в селе Средняя Елюзань Пензенской области в субботу, 22 июля, объявили о начале аккредитации представителей средств массовой информации, которые планируют освещать ход проведения мероприятия.

Открыта аккредитация СМИ на всероссийский Сабантуй в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Направить заявку с указанием названия СМИ, данных журналиста, а также предполагаемой даты приезда и отъезда необходимо до понедельника, 17 июля.

Как сообщается на сайте, посвященном Сабантую, по вопросам аккредитации можно обращаться к представителям департамента информполитики и СМИ Пензенской области — заместителю начальника Олесе Вишняковой и начальнику отдела по взаимодействию со средствами массовой информации Сергею Логинову.

Планируется, что общая площадь территории, задействованной под праздник, составит 30 га. Ожидается, что на него прибудут представители более чем 35 регионов страны — свыше 50 тыс. гостей.
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