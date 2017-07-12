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Стала известна программа всероссийского Сабантуя в Средней Елюзани

14:54 | 12.07.2017 | Культура

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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Программа VIII всероссийского сельского Сабантуя, который пройдет в Средней Елюзани Пензенской области в субботу, 22 июля, размещена на сайте мероприятия.

Стала известна программа всероссийского Сабантуя в Средней Елюзани

Фото: Pnzreg.ru

Праздник продлится с 10.00 до 17.00.

Все это время гости смогут посетить национальные подворья Пензенской области и Татарстана, инвестиционно-выставочную и детские площадки, а также приобрести изделия народных умельцев.

В 11.00 состоится торжественное открытие Сабантуя-2017.

В 12.00 стартуют различные соревнования. Например, по борьбе корэш они продлятся до 14.00. Соревнования по гиревому и армспорту, а также конные состязания рассчитаны до 15.00.

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Кроме того, с полудня и до 13.00 будут организованы национальные игры и забавы: бег в мешках и бои мешками на бревне, битье горшков и бег с коромыслом.

В следующий час зрители смогут увидеть покорение вертикального столба, а с 13.40 до 15.00 их ждут такие игры, как «Монета в катыке», «Качающееся бревно», «Бег с яйцом на ложке» и другие развлечения.

Концертные и культурные площадки так же, как и спортивные, начнут свою работу в 12.00. Запланированы выступления творческих коллективов из Пензенской области и Татарстана.

В 16.40 состоится передача символа всероссийского сельского Сабантуя, а на 17.00 намечена официальная церемония закрытия праздника, в ходе которой будут награждены победители соревнований.
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