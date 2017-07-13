Татьяна Курдова оценила площадку для проведения фестиваля на Золотаревском городище Культура

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова посетила площадку для проведения VI фестиваля исторической реконструкции «Золотаревское городище – перекресток цивилизаций», который намечен на 2 сентября.

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В минувшую среду, 12 июля, экскурсию для нее и представителей регионального Минкультуры провел доктор исторических наук, профессор, директор Института непрерывного образования ПГУ Геннадий Белорыбкин.

Он показал территорию Золотаревского городища, остановившись на месте, где в средние века была базарная площадь.

«Здесь мы нашли в большом количестве остатки весов наподобие аптекарских, обрезки серебряных слитков, […] несколько десятков гирек», — сказал Геннадий Белорыбкин.

Профессор напомнил, что через Золотаревское городище проходило ответвление Китайского шелкового пути.

«Мы находили китайские зеркала, иранские украшения, из Европы вещи, из Византии», — подчеркнул он.

По словам Геннадия Белорыбкина, участники археологической экспедиции, которая завершится в предстоящую пятницу, 14 июля, помимо основного занятия, также расчищают территорию от кустарников и упавших деревьев.

«[Раньше] было чисто, как в парке городском. […] Мы приглашали и волонтеров, и школьников. Каждый понемногу очищал. Работа большая, деревьев падает каждый год много, кусты растут», — сказал он.

В свою очередь Татьяна Курдова предложила сотрудникам учреждений культуры региона провести здесь субботник.

Также участники выездного совещания осмотрели место раскопок и лагерь, где живут члены археологической экспедиции.

«Здесь уникальное место. Все располагает, чтобы на этой территории провести военно-исторический фестиваль», — сказала корреспонденту ИА «PenzaNews» Татьяна Курдова, напомнив, что на мероприятие планируется привлечь около 2 тыс. туристов.

По ее словам, рассматривалось два места проведения фестиваля — в поселке Золотаревка, либо непосредственно на месте городища.

«Думаю, что скорее мы склоняемся к тому, что надо проводить здесь — на территории [Золотаревского городища]», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что программа фестиваля сейчас находится в работе: прорабатываются вопросы взаимодействия с ремесленниками, музыкантами, представителями военно-исторических клубов и предприятий общественного питания.