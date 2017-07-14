Пензенской областной библиотеке подарены книги о воинах-десантниках Культура

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Сотрудник пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Александр Левин передал в дар учреждению книги о воинах-десантниках, участниках Великой Отечественной войны «Командующий Затевахин. «Мы – десантники!» и «Генерал Капитохин. От сельского учителя до командующего ВДВ».

Фото: Liblermont.ru

Как сообщается на сайте библиотеки, среди авторов — генерал-полковник, Герой России, командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов.

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Также библиотеке переданы произведения писателя Захара Прилепина.

В их числе — издания «Все, что должно разрешиться: хроника идущей войны» и «Не чужая смута. Один день — один год», посвященные событиям на Донбассе.

Кроме того, библиотеке подарена книга «Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы», в которую вошло 11 биографий писателей и поэтов золотого века, умевших держать в руке не только перо, но и оружие.

Автор лично представил ее читателям в ходе визита в Пензу в феврале 2017 года.