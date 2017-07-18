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Сабантуй-2017 в Средней Елюзани будет зоной, свободной от алкоголя и табака

21:00 | 18.07.2017 | Культура

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Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Торговля алкогольными, спиртосодержащими напитками, а также лимонадом в стеклянной таре и табачными изделиями будет запрещена во VIII всероссийского сельского Сабантуя, который пройдет в Средней Елюзани Пензенской области в предстоящую субботу, 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Сабантуй-2017 в Средней Елюзани будет зоной, свободной от алкоголя и табака

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предпринимателям, которые будут работать в зонах торговли и общественного питания, предстоит неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и санитарные нормы — в частности, иметь холодильное оборудование при продаже скоропортящейся продукции.

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Кроме того, необходимо обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников с указанием наименования товара, сорта, цены за вес или единицу, подписи материально ответственного лица или печати организации, а также даты оформления.

Предполагается, что заезд участников потребительского рынка будет осуществляться с 13.00 пятницы, 21 июля, до 6.00 следующего дня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», программа праздника рассчитана с 10.00 до 17.00.

Из Пензы до Средней Елюзани будут пущены автобусы, на которых добраться к месту проведения всероссийского сельского Сабантуя смогут все желающие. Билет в оба конца будет стоить 350 рублей.
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