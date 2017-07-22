Сабантуй в Средней Елюзани познакомил гостей с культурой и традициями татарского народа
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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Участники VIII всероссийского сельского Сабантуя, который объединил в Средней Елюзани Пензенской области представителей разных регионов, национальностей и религий, познакомились с культурой и традициями татарского народа.
Фото: Penza-gorod.ru
На подворьях районов Пензенской области и Татарстана все желающие могли попробовать блюда национальной кухни, узнать больше о традиционных ремеслах, песнях и танцах.
Особенно гостей впечатлил чак-чак весом 100 кг, выставленный на подворье Городищенского района. Многие гости праздника поспешили сфотографироваться с лакомством столь внушительного размера.
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Избы, палатки и шатры предлагали посетителям угощения и развлечения на разный вкус.
Кроме того, в рамках Сабантуя были организованы национальные соревнования, в том числе по борьбе корэш.
Изюминкой праздника стали конно-спортивные состязаний. За их ходом в числе почетных гостей наблюдали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава Татарстана Рустам Минниханов.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», общая территория, задействованная под мероприятия всероссийского сельского Сабантуя в Средней Елюзани, составила 30 га.