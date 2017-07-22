Сабантуй в Средней Елюзани познакомил гостей с культурой и традициями татарского народа Культура

Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Участники VIII всероссийского сельского Сабантуя, который объединил в Средней Елюзани Пензенской области представителей разных регионов, национальностей и религий, познакомились с культурой и традициями татарского народа.

Фото: Penza-gorod.ru

На подворьях районов Пензенской области и Татарстана все желающие могли попробовать блюда национальной кухни, узнать больше о традиционных ремеслах, песнях и танцах.

Особенно гостей впечатлил чак-чак весом 100 кг, выставленный на подворье Городищенского района. Многие гости праздника поспешили сфотографироваться с лакомством столь внушительного размера.

Читайте также

Олег Тактаров стал гостем Сабантуя в Средней Елюзани

Избы, палатки и шатры предлагали посетителям угощения и развлечения на разный вкус.

Кроме того, в рамках Сабантуя были организованы национальные соревнования, в том числе по борьбе корэш.

Изюминкой праздника стали конно-спортивные состязаний. За их ходом в числе почетных гостей наблюдали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», общая территория, задействованная под мероприятия всероссийского сельского Сабантуя в Средней Елюзани, составила 30 га.