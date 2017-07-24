16:44:01 Понедельник, 24 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Посетителям пензенской филармонии впервые предложен абонемент на джазовые концерты

14:56 | 24.07.2017 | Культура

Печать

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Любители джазовой музыки получили возможность приобрести абонемент сразу на четыре концерта, которые пройдут в пензенской областной филармонии в сезоне 2017–2018 годов.

Посетителям пензенской филармонии впервые предложен абонемент на джазовые концерты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, абонемент №3 «Jazz Seasons» поступил в продажу впервые по многочисленным просьбам слушателей.

Согласно анонсу, первый концерт состоится 28 сентября. Зрителей ждет выступление Мэлы Уолдрон из США в сопровождении эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-Бэнд» под управлением Юрия Белоногова.

3 декабря пройдет сольный концерт «Экспресс-Бэнда» под названием «Круиз длинною в 10 лет».

Еще два выступления в рамках абонемента запланировано на будущий год. 18 марта зрители услышат Клива Джонса из США в сопровождение ансамбля под управлением Юрия Белоногова, а 3 июня пензенские музыканты отыграют сольный концерт.

В кассе учреждения «Пензаконцерт» пояснили, что абонемент стоимостью 1 тыс. 200 рублей дает несколько преимуществ. Посетить выступление любимых артистов по нему стоит дешевле, чем покупать билеты по отдельности. Вместе с тем зрителям предлагаются места в партере.

Помимо джазового, в филармонии предусмотрено еще несколько абонементов — «Звездный орган», «Золотые хиты», «Музыкальный салон», «Детский» и «Вечера симфонической музыки».
Актуальное
Читайте также
Российские онкоцентры уступают зарубежным лишь в уровне комфорта — Виталий Серебряков В Пензенской области начали уборку озимого рыжика
На 4 года в колонию отправится мужчина, срубивший деревья под Пензой ФАС признала нарушением соглашение о сортировке ТКО на пензенском полигоне
Прокурор потребовал обустроить парковочные места для инвалидов у «Пятерочки» и «Каравана» Универсальной теории онкогенеза не существует — Виталий Серебряков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама