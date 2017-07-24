Посетителям пензенской филармонии впервые предложен абонемент на джазовые концерты Культура

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Любители джазовой музыки получили возможность приобрести абонемент сразу на четыре концерта, которые пройдут в пензенской областной филармонии в сезоне 2017–2018 годов.

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Как сообщается на сайте учреждения культуры, абонемент №3 «Jazz Seasons» поступил в продажу впервые по многочисленным просьбам слушателей.

Согласно анонсу, первый концерт состоится 28 сентября. Зрителей ждет выступление Мэлы Уолдрон из США в сопровождении эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-Бэнд» под управлением Юрия Белоногова.

3 декабря пройдет сольный концерт «Экспресс-Бэнда» под названием «Круиз длинною в 10 лет».

Еще два выступления в рамках абонемента запланировано на будущий год. 18 марта зрители услышат Клива Джонса из США в сопровождение ансамбля под управлением Юрия Белоногова, а 3 июня пензенские музыканты отыграют сольный концерт.

В кассе учреждения «Пензаконцерт» пояснили, что абонемент стоимостью 1 тыс. 200 рублей дает несколько преимуществ. Посетить выступление любимых артистов по нему стоит дешевле, чем покупать билеты по отдельности. Вместе с тем зрителям предлагаются места в партере.

Помимо джазового, в филармонии предусмотрено еще несколько абонементов — «Звездный орган», «Золотые хиты», «Музыкальный салон», «Детский» и «Вечера симфонической музыки».