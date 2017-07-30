Учреждение культуры «Пензаконцерт» присоединится к акции «Ночь кино» Культура

Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Учреждение культуры «Пензаконцерт» присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой 27 августа по всей стране будут демонстрироваться популярные отечественные фильмы.

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Вниманию зрителей будут представлены картины, которые определят по результатам интернет-голосования. Оно уже состоялось, однако итоги пока не подведены.

В числе кинолент, предложенных для выбора — фильм «Время первых», основанная на реальных событиях драма «Ледокол», «28 панфиловцев», «Снежная королева-3: огонь и лед», «Три богатыря и Морской царь», «Иван Царевич и Серый Волк – 3».

Как сообщает пресс-служба учреждения «Пензаконцерт», горожане смогут увидеть популярные фильмы последних лет бесплатно.

В 2016 году в рамках всероссийской акции «Ночь кино» зрителям было представлено три фильма — «Легенда №17», «Батальонъ» и «Смешарики. Легенда о золотом драконе».