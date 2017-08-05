Валерий Лидин предложил установить в Сердобске памятник артисту, сыгравшему Ломоносова Культура

Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин выступил с инициативой установки в Сердобске памятника актеру театра и кино Виктору Степанову, который хорошо известен зрителям по главной роли в сериале «Михайло Ломоносов», вышедшем на экраны в 1986 году.

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Это предложение спикер регионального парламента озвучил в ходе встречи с местными жителями, состоявшейся в рамках его рабочего визита в Сердобский район.

Поводом для этого стала юбилейная дата — в 2017 году исполнилось 70 лет со дня рождения Виктора Степанова, который умер в Киеве 26 декабря 2005 года и похоронен на местном кладбище.

«Безусловно, память о Викторе Федоровиче [Степанове] необходимо сохранить и передать потомкам. Предлагаю обсудить вопрос в трудовых коллективах города Сердобска, посоветоваться с общественностью, спросить разрешения у родственников и проявить инициативу — увековечить память о советском, российском артисте в бронзе. То есть сделать хороший памятник, может быть, бюст нашего земляка и установить в общественно значимом месте, в центральной части города Сердобска», — сказал Валерий Лидин.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, эти слова Валерия Лидина были встречены аплодисментами.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Сердобского района Пензенской области, Виктор Степанов родился в Сахалинской области 21 мая 1947 года, однако после трагической гибели его отца семья переехала в Сердобск. В этом городе будущий артист жил до окончания школы, после чего он поступил в Тамбовский институт культуры.

Несмотря на переезд, Сердобск навсегда остался близким для него городом, который он никогда не забывал и часто посещал. Также благодаря его активному участию был создан документальный фильм «Сердобск — частичка России».

Решением гордумы от 23 декабря 2005 года Виктору Степанову было присвоено звание «Почетный гражданин города Сердобска».