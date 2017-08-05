18:12:30 Суббота, 5 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ Сайт ИА «PenzaNews» вновь преодолел рубеж в 1 млн. просмотров страниц за месяц

Валерий Лидин предложил установить в Сердобске памятник артисту, сыгравшему Ломоносова

11:16 | 05.08.2017 | Культура

Печать

Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин выступил с инициативой установки в Сердобске памятника актеру театра и кино Виктору Степанову, который хорошо известен зрителям по главной роли в сериале «Михайло Ломоносов», вышедшем на экраны в 1986 году.

Валерий Лидин предложил установить в Сердобске памятник артисту, сыгравшему Ломоносова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это предложение спикер регионального парламента озвучил в ходе встречи с местными жителями, состоявшейся в рамках его рабочего визита в Сердобский район.

Поводом для этого стала юбилейная дата — в 2017 году исполнилось 70 лет со дня рождения Виктора Степанова, который умер в Киеве 26 декабря 2005 года и похоронен на местном кладбище.

«Безусловно, память о Викторе Федоровиче [Степанове] необходимо сохранить и передать потомкам. Предлагаю обсудить вопрос в трудовых коллективах города Сердобска, посоветоваться с общественностью, спросить разрешения у родственников и проявить инициативу — увековечить память о советском, российском артисте в бронзе. То есть сделать хороший памятник, может быть, бюст нашего земляка и установить в общественно значимом месте, в центральной части города Сердобска», — сказал Валерий Лидин.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, эти слова Валерия Лидина были встречены аплодисментами.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Сердобского района Пензенской области, Виктор Степанов родился в Сахалинской области 21 мая 1947 года, однако после трагической гибели его отца семья переехала в Сердобск. В этом городе будущий артист жил до окончания школы, после чего он поступил в Тамбовский институт культуры.

Несмотря на переезд, Сердобск навсегда остался близким для него городом, который он никогда не забывал и часто посещал. Также благодаря его активному участию был создан документальный фильм «Сердобск — частичка России».

Решением гордумы от 23 декабря 2005 года Виктору Степанову было присвоено звание «Почетный гражданин города Сердобска».
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы проконтролировал ход работ по благоустройству На улице Парковой в Пензе выгорел подвал дома
В Шемышейке управляющая компания оштрафована за некачественную питьевую воду В Пензе установлена личность грабителя, скрывшегося из магазина с бутылкой мартини
В Пензе обсуждают возможность установки скульптуры богатыря-музыканта Прокурор потребовал уничтожить заросли дикой конопли вблизи ферм под Башмаково
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама