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Актеры пензенского драмтеатра приступят к репетициям 8 августа

09:26 | 07.08.2017 | Культура

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского приступят к репетициям спектаклей предстоящего 225-го театрального сезона после летнего отпуска в предстоящий вторник, 8 августа.

Актеры пензенского драмтеатра приступят к репетициям 8 августа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нескольких постановках, которые уже имеются в репертуаре театра, произойдут изменения.

Так, в спектакле по роману Роберта Стивенсона «Остров сокровищ» роль доктора Ливси теперь будет исполнять Илья Кочетков, который раньше играл слугу-индуса Джона Хантера. Эта роль будет передана Никите Кузину, который несколько раз предстал перед зрителями в образе данного героя в начале прошлого сезона.

В комедии Рэя Куни «Клинический случай» на роль доктора Хьюберта Бонни назначен Николай Потапов.

В сказке «Все мыши любят сыр» серого мышонка Шому сыграет Артем Тихомиров, а главу семейства белых мышей Альбина — Никита Кузин, сообщается на сайте учреждения культуры.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первой премьерой драмтеатра в новом сезоне станет спектакль по драме Александра Островского «Бесприданница», к работе над которым в августе приступит московский режиссер Александр Баркар.

Планируется, что зрители увидят новую постановку в первой половине октября.
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