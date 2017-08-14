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Пензенцев просят помочь с выбором достопримечательностей для туристов

12:17 | 14.08.2017 | Культура

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Управление культуры Пензы обратилось к жителям города с просьбой помочь в выборе достопримечательностей, которые обязательно должны быть включены в презентацию для туристов.

Пензенцев просят помочь с выбором достопримечательностей для туристов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В настоящее время в нее включено 10 объектов, среди которых памятник «Первопоселенец», картинная галерея имени К.А. Савицкого, губернаторский дом, оборонительный вал, Спасский кафедральный собор, музей одной картины имени Г.В. Мясникова, сквер имени М.Ю. Лермонтова, музей народного творчества, монумент «Росток» и Юбилейная площадь.

У гостей города есть возможность узнать основные сведения из истории того или иного объекта.

Для презентации был специально разработан логотип туристической Пензы. Он выполнен в виде ласточки с полупрозрачной разноцветной лентой.

Как сообщает пресс-служба мэрии, главная задача данной работы — помочь туристам в выборе объектов для посещения при первом знакомстве с Пензой.
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