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В пензенской областной библиотеке открыта выставка, посвященная 205-летию войны 1812 года

10:04 | 16.08.2017 | Культура

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Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Выставка, посвященная 205-летию со дня начала Отечественной войны 1812 года, начала работу в зале Белинского пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в минувший вторник, 15 августа.

В пензенской областной библиотеке открыта выставка, посвященная 205-летию войны 1812 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На ней представлены исторические книги, рассказывающие о людях и главных событиях войны, среди которых — «Наполеон» Евгения Тарле, «Герои войны 1812 года» Олега Трушина, «Бородинское побоище» Сергея Нечаева.

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Кроме того, на экспозиции можно ознакомиться с художественной литературой, также повествующей об Отечественной войне.

В частности, читателям доступны книги «Денис Давыдов» Николая Задонского, «Кутузов» Леонтия Раковского, «Бородино» Михаила Лермонтова, «Александр I» и «Наполеон» Дмитрия Мережковского, а также «Война и мир» Льва Толстого.

Как сообщается на сайте библиотеки, выставка будет работать до 31 августа.
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