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Стала известна программа фестиваля «Золотаревское городище» под Пензой

10:46 | 18.08.2017 | Культура

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Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Предварительная программа VI фестиваля «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций», который пройдет в поселке Золотаревка под Пензой в субботу, 2 сентября, утверждена.

Стала известна программа фестиваля «Золотаревское городище» под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Будет предусмотрена организованная доставка туристов от краеведческого музея. Формирование экскурсионных групп начнется в 9.00, а на 10.00 намечен отъезд автобусов. Стоимость трансфера составит 250 рублей.

Для организованных групп будет доступен осмотр экспозиции по музею с рассказом специалиста об истории экспонатов и театрализованная экскурсия «Золотая стрела хана Батыя». Посещение постоянной выставки и городища в этот день будет открыто для всех желающих.

Официальная часть начнется в археологическом лагере в 11.00. В ходе нее в фонд пензенского краеведческого музея будут переданы находки с последних раскопок на Золотаревском городище.

Перед гостями фестиваля выступят участники молодежно патриотических-объединений и клубов исторической реконструкции, после чего состоится концерт.

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Для детей и родителей будет организован квест «Путешествие по тропинкам истории» на территории Золотаревского городища и археологического лагеря.

Кроме этого, запланирована работа интерактивных площадок «Аллея мастеров», «Ремесленные мастер-классы», «Состязания лучников» и «Юрта кочевников». Также гости фестиваля смогут покататься на лошадях и рассмотреть последние находки на городище.

В завершение будет организован пикник «Каша из топора», после чего в 16.30 экскурсионные автобусы вернутся в Пензу.
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