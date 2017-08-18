Стала известна программа фестиваля «Золотаревское городище» под Пензой
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Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Предварительная программа VI фестиваля «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций», который пройдет в поселке Золотаревка под Пензой в субботу, 2 сентября, утверждена.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Будет предусмотрена организованная доставка туристов от краеведческого музея. Формирование экскурсионных групп начнется в 9.00, а на 10.00 намечен отъезд автобусов. Стоимость трансфера составит 250 рублей.
Для организованных групп будет доступен осмотр экспозиции по музею с рассказом специалиста об истории экспонатов и театрализованная экскурсия «Золотая стрела хана Батыя». Посещение постоянной выставки и городища в этот день будет открыто для всех желающих.
Официальная часть начнется в археологическом лагере в 11.00. В ходе нее в фонд пензенского краеведческого музея будут переданы находки с последних раскопок на Золотаревском городище.
Перед гостями фестиваля выступят участники молодежно патриотических-объединений и клубов исторической реконструкции, после чего состоится концерт.
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Для детей и родителей будет организован квест «Путешествие по тропинкам истории» на территории Золотаревского городища и археологического лагеря.
Кроме этого, запланирована работа интерактивных площадок «Аллея мастеров», «Ремесленные мастер-классы», «Состязания лучников» и «Юрта кочевников». Также гости фестиваля смогут покататься на лошадях и рассмотреть последние находки на городище.
В завершение будет организован пикник «Каша из топора», после чего в 16.30 экскурсионные автобусы вернутся в Пензу.