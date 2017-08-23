В Пензе 600 тыс. рублей заплатят за выступление певшего в «Самоцветах» и «Араксе» артиста Культура

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Учреждение культуры «Пензаконцерт» заплатит 600 тыс. рублей за услуги по организации заслуженного артиста РФ Сергея Беликова на IV Спартакиаде пенсионеров России — 29 сентября во дворце спорта «Буртасы» и на следующий день в киноконцертном зале «Пенза». Это следует из документации, опубликованной на официальном портале госзакупок.

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Согласно протоколу от 22 августа, будет произведена закупка у единственного поставщика — договор планируется заключить с индивидуальным предпринимателем Валентином Лабунским.

В соответствии с проектом договора, предварительный авансовый платеж в размере 30% будет перечислен в течение 15 банковских дней с момента подписания документа, а окончательный расчет произведут уже после оказания услуг по организации выступления артиста.

Сергей Беликов — советский и российский певец, музыкант, композитор, заслуженный артист России.

Пик популярности артиста пришелся на 1970–1980-е годы. Наибольшую популярность ему принесли шлягеры «У беды глаза зеленые», «Живи, родник», «Снится мне деревня» и другие.

Выступал в составе популярных ансамблей «Аракс» и «Самоцветы».