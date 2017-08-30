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Планируется очистить от мусора усадьбу Воейкова в Пензенской области

21:29 | 30.08.2017 | Культура

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Экологическую акцию предлагается провести в усадьбе Владимира Воейкова в городе Каменке Пензенской области в ближайшей перспективе. Об этом сообщила депутат молодежного парламента Наталия Селюкина, представляя проект «По следам забытых усадеб» на заседании, состоявшемся в среду, 30 августа.

Планируется очистить от мусора усадьбу Воейкова в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас на повестке дня стоит вопрос, чтобы организовать выставку по итогам конкурса творческих работ […] и экологическую акцию в усадьбе графа Воейкова», — пояснила она.

Наталия Селюкина отметила, что данный проект, направленный на сохранение культурно-исторического наследия, имеет важное значение, так как многие жители региона даже не догадываются о существовании некоторых усадеб.

По итогам ее выступления начальник отдела туризма Минкульта Пензенской области Алексей Уколов озвучил свою идею.

«Я предлагаю со сроками подумать. Если возможно, во Всемирный день туризма, 27 сентября, организовать экологический десант», — сказал он.

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Также Алексей Уколов выразил готовность оказать содействие в проведении в учреждениях культуры выставки творческих работ участников конкурса.

Подводя итог сказанному, председатель молодежного парламента Наталья Назарова отметила, что данный проект по сохранению усадеб получил широкую поддержку.

«Что приятно, в этом проекте у нас появилось достаточно много партнеров», — подчеркнула она, выразив уверенность в том, что намеченные планы будут реализованы.

Планируется, что окончательные решения о датах проведения выставки и экологической акции будут приняты позднее.
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