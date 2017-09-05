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Кузнецк в декаду землячества посетят Марина Соболева, Александр Цуркан и Ефим Смолин

11:41 | 05.09.2017 | Культура

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Кузнецк, 5 сентября 2017. PenzaNews. Народная артистка Карачаево-Черкесии Марина Соболева, актер московского театра драмы и комедии на Таганке, народный артист России Александр Цуркан и писатель-сатирик Ефим Смолин примут участие в торжественном мероприятии, посвященном декаде землячества в Кузнецке Пензенской области.

Кузнецк в декаду землячества посетят Марина Соболева, Александр Цуркан и Ефим Смолин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Концерт пройдет в 15.00 в творческом центре «Родина» в предстоящую пятницу, 8 сентября.

Марина Соболева является лауреатом премии «Золотой микрофон» и членом международного Союза деятелей эстрадного искусства.

Александр Цуркан известен своими ролями в фильмах и сериалах «Лесник», «Три вокзала», «Громовы», «Прорыв», «Сердце не камень», «Бухта Надежды», «Штрафбат» и «Бумер-2».

Ефим Смолин написал монологи для известных эстрадных исполнителей, является лауреатом премии «Золотой теленок» и «Золотой Остап», а также постоянным автором рубрики «Клуб 12 стульев» в «Литературной газете».

Как сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка, на концерт приглашаются все желающие.
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