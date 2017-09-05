В день выборов в центре культуры и досуга Пензы пройдет бесплатный концерт Культура

Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Концертная программа «Будущее за вами» ждет посетителей центра культуры и досуга Пензы в единый день голосования, 10 сентября, когда жители будут выбирать депутатов регионального Законодательного собрания шестого созыва. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения культуры.

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Планируется, что гости ЦКиД увидят выступления танцевальных коллективов «Imprezza», «Indigo», «Вдохновение», ансамбля песни «Званый вечер», трио «Шанс» и других артистов.

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Выборы в Госдуму России

Вход на концерт, который начнется в 10.00, является свободным.

Согласно сведениям, размещенным на сайте облизбиркома, в здании центра культуры и досуга Пензы в день выборов будут находиться два избирательных участка — №60 и №61.

В 2016 году, когда в единый день голосования проходили выборы в Госдуму России, именно на участке №61 свой гражданский долг исполнил губернатор Иван Белозерцев с супругой.

Там же он голосовал и в 2015 году, когда в Пензенской области проходили выборы главы региона.