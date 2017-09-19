Пензенская библиотека вошла в лонг-лист всероссийского конкурса Культура Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова вошла в лонг-лист четвертого всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика – 2017». Фотография © PenzaNews Купить фотографию В список вошли 33 из 82 центральных региональных библиотек, подавших заявки. Читайте также

Пензенский «Литературный привал» победил во всероссийском конкурсе Участникам было предложено продемонстрировать эффективность работы методических служб, подготовив ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек региона в 2016 году. Перед ними была поставлена задача обстоятельно и аргументированно раскрыть содержание и особенности библиотечной жизни региона, дать объективную оценку полученным результатам, указать на проблемы и обозначить перспективы развития. Конкурс проводится корпоративной полнотекстовой базой данных для профессионалов «Центральные библиотеки субъектов РФ». Нашли ошибку в тексте?

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