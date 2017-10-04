Курдова на «Уроке министра» еще раз убедилась в культурном богатстве Пензенской области Культура

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Глава Минкультуры Пензенской области Татьяна Курдова сообщила, что участие в акции «Урок министра», в рамках которой она провела занятие для учащихся 4 класса школы №27, позволило ей еще раз убедиться в культурном богатстве региона.

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«Мы говорили о самом главном — о своей родной земле, о том, чем мы гордимся, чем мы отличаемся от других городов и почему мы можем себя называть культурной столицей. […] Мы говорили о родине первого российского цирка, о нашем театре, о наших музеях, о достопримечательностях и людях, которые вписали Пензенскую область золотыми буквами в историю России и мира, о наших великих земляках», — сказала она корреспонденту ИА «PenzaNews».

Татьяна Курдова выразила надежду на то, что состоявшийся урок изменит мироощущение детей.

«Когда я все это рассказывала, я еще больше сама убеждалась в том, что наш город уникальный, с богатый культурным и историческим наследием. Мы обязаны его развивать и сохранять дальше», — отметила собеседница агентства.