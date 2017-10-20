В дар пензенской библиотеке переданы книги о татарской культуре Культура

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» передала в дар центральной городской публичной библиотеке имени В.Г. Белинского две книги.

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«Татарская энциклопедия Пензенской области» содержит информацию об истории этого народа в регионе, его культуре, национальных традициях и обычаях. В нее включены также биографические статьи о людях, проявивших себя в различных сферах деятельности и удостоенных высоких государственных наград и званий.

В книге «Усть-Уза» рассказывается об истории этого села. В доступной форме преподнесены сведения о его образовании, культуре жителей, традициях, быте и религии. В издании приведены списки усть-узинцев, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, и перечень раскулаченных и репрессированных.

Ознакомиться с книгами любой желающий может в читальном зале взрослого населения, сообщается на сайте учреждения.