В Пензе прошел вечер памяти барда Игоря Мирвинского Культура

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Творческий вечер «Приходите друзья, кто еще кроме нас!», посвященный памяти пензенского барда Игоря Мирвинского, который трагически погиб в ДТП вместе с 3-летним сыном Егором, прошел в доме молодежи.

Фото Игоря Пантюшова

Его организовали вдова музыканта Виктория Мирвинская и его друг, председатель сердобского местного отделения Русского географического общества Алексей Марьин, которые выступили в роли ведущих.

Посильную помощь в подготовке мероприятия оказали знакомые семьи.

«Сегодня здесь собрались все те, кто знал и любил Игоря Мирвинского, кто имел право и счастье быть его близким и родным человеком, кому довелось вместе с ним заниматься творчеством, работать, дружить и любить, те, кто был в числе его многолетних зрителей. Сегодня с этой сцены звучат воспоминания и песни, которые прошли через жизнь Игоря, песни, которые отражали его внутренний мир, его отношение к людям, ну и, конечно же, те, в которых сегодня звучит голос нашей памяти», — открыл вечер Алексей Марьин.

Со сцены, на которой неоднократно выступал бард, прозвучали его любимые композиции в исполнении духового оркестра Бессоновского района, а также солистов областной филармонии Александра Ренуара, Татьяны и Сергея Стаильских.

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Как отметил Александр Ренуар, Игорь Мирвинский был эрудированным человеком, поэтому дружба с ним нередко начиналась с обсуждения философской и гражданской позиций.

Свои выступления музыканту посвятили Дмитрий Букин, Дмитрий Миляйкин, Максим Макеев, Михаил Филатов, Алексей Борисов, Владимир Медведев, Михаил Тихонов, Владимир Землянский, Андрей Колчин, Павел Ежов и другие барды, а также актер пензенского драмтеатра Павел Тачков.

По словам председателя регионального отделения РГО Игоря Пантюшова, Игорь Мирвинский активно поддерживал мероприятия географического общества.

«Он одним из первых на протяжении пяти лет принимал участие в экологических праздниках «День Хопра», «День Суры». Игорь — один из создателей экологического фестиваля авторской песни «Большая медведица», который стал межрегиональным», — напомнил он.

Глава реготделения РГО сообщил, что следующий фестиваль «Большая медведица», который пройдет в январе 2018 года, будет посвящен Игорю Мирвинскому.

«Мы будем делать все возможное, чтобы память о нашем друге и его сыне жила», — подчеркнул он.

Завершила творческий вечер песня «Есть только мир» в исполнении Александра Ренуара, которую подхватили все участники и гости.