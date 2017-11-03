Пензенский «Кукольный дом» претендует на «Золотую маску» Культура

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Спектакль «Попугай и веники» пензенского театра «Кукольный дом» претендует на российскую национальную премию «Золотая маска».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Постановка номинирована в четырех категориях, в том числе «Куклы/Спектакль».

Кроме того, на награду в соответствующих номинациях претендуют режиссер Владимир Бирюков, художник Виктор Никоненко, который помимо пензенского театра представляет учреждения Махачкалы и Москвы, а также актеры Руслан Джурабеков и Дмитрий Кинге.

«Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства.

Фестиваль проводится Союзом театральных деятелей РФ, министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля «Золотая маска». В 2018 году он проходит при поддержке фонда президентских грантов.

24-й фестиваль «Золотая маска» будет проведен в Москве в период с февраля по апрель 2018 года. Церемония вручения премии состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра.

Формируя список номинантов, эксперты посмотрели свыше 800 спектаклей более чем в 100 городах России.