Шесть пензенских НКО получат гранты президента РФ Общество

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Шесть пензенских некоммерческих организаций стали победителями первого в 2017 году конкурса президентских грантов, который завершился в минувший понедельник, 31 июля.

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Так, наибольшего гранта — 7 млн. 858 тыс. рублей — удостоен фонд «Гражданский Союз». Предполагается, что средства будут направлены на распространение опыта применения механизма целевого капитала для решения социальных задач субъектов РФ.

Наименьший грант — 146 тыс. рублей — получит пензенское отделение совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на создание творческой мастерской «Доброе сердце».

625 тыс. рублей будет выделено пензенскому региональному отделению Всероссийского общества глухих на создание «Театра для всех», 1 млн. 964 тыс. рублей — организации поддержки развития школы №30 «Паритет» на реализацию научно-инновационного центра развития и сопровождения инклюзивного образования «Учимся вместе».

Грант в 2 млн. 196 тыс. рублей на воплощение проекта «Оздоровительные виды гимнастики и скандинавская ходьба по-пензенски» будет предоставлен областному отделению Российского фонда милосердия и здоровья.

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Кроме того, 3 млн. рублей получит автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи». Эти средства будут направлены на развитие активного пансиона для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

В 2017 году для проведения конкурса президентских грантов был создан единый оператор — Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества.

Всего предусмотрено два конкурса: в рамках первого заявки принимали с 17 апреля по 31 мая, на второй подать их можно с 16 августа по 29 сентября.

На первый поступило рекордное число заявок — свыше 6,6 тыс. По итогам их рассмотрения в число победителей включено 970 НКО из 79 регионов. Распределены средства в объеме более 2,25 млрд. рублей.

Наибольшего гранта в размере 50 млн. рублей удостоена автономная некоммерческая организация «Фестиваль «Золотая маска».