EN
14:27:17 Четверг, 9 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе губернаторский дом, галерею и музей одной картины по-особому украсят к Новому году

13:21 | 09.11.2017 | Культура

Печать

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Новогодняя атрибутика, гирлянды и прожекторы будут использованы при украшении пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, а также ее подразделений — губернаторского дома и музея одной картины в большем объеме, чем в предыдущие годы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор картинной галереи Кирилл Застрожный.

В Пензе губернаторский дом, галерею и музей одной картины по-особому украсят к Новому году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня приезжали инженеры, электрик и наш завхоз. Они объехали все, выбрали прожектора, гирлянды, светящуюся [надпись] «С Новым годом!», снежинки», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что также будет организована подсветка баннера с рекламой «Девочек-сестер» перед музеем одной картины.

«По-новому оформим фасад губернаторского дома, который у нас практически был никак [не украшен], да и сама галерея была украшена очень куце. Я вспоминаю прошлый Новый год — там небольшое «пятно» мы делали», — сказал Кирилл Застрожный.

По его словам, на голубые ели на территории учреждения культуры повесят гирлянды, а в случае благоприятной погоды слепят перед зданием снеговика.

Читайте также

Украсить Пензу к Новому году нужно до декабря — Сергей Волков

«Будет у нас такой сказочный уголок, чтобы все приходили на зимних каникулах в галерею», — сказал собеседник агентства.

Кирилл Застрожный добавил, что также рассматриваются различные идеи для центрального баннера на изгороди картинной галереи.

«Мы хотели Деда Мороза, а потом подумали, что он везде будет. Сейчас решили подобрать какую-нибудь ретро-открытку», — пояснил он.

Директор картинной галереи отметил, что новогоднее украшение будет предусмотрено и в никольском музее стекла и хрусталя, который является филиалом учреждения.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы вручил главе администрации Брянска студенческий билет В пензенском приюте для животных будут проводить «уроки доброты» для школьников
В Пензе мужчина отделался условным сроком за распространение порнографии Пензенский и брянский губернаторы обсудили перспективы сотрудничества
Владельцы банковских карт «МегаФона» получат до 20% кэшбэка при покупках через Apple Pay Денис Айрапетян вышел в полуфинал этапа Кубка мира по шорт-треку
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver