В Пензе губернаторский дом, галерею и музей одной картины по-особому украсят к Новому году Культура

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Новогодняя атрибутика, гирлянды и прожекторы будут использованы при украшении пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, а также ее подразделений — губернаторского дома и музея одной картины в большем объеме, чем в предыдущие годы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор картинной галереи Кирилл Застрожный.

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«Сегодня приезжали инженеры, электрик и наш завхоз. Они объехали все, выбрали прожектора, гирлянды, светящуюся [надпись] «С Новым годом!», снежинки», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что также будет организована подсветка баннера с рекламой «Девочек-сестер» перед музеем одной картины.

«По-новому оформим фасад губернаторского дома, который у нас практически был никак [не украшен], да и сама галерея была украшена очень куце. Я вспоминаю прошлый Новый год — там небольшое «пятно» мы делали», — сказал Кирилл Застрожный.

По его словам, на голубые ели на территории учреждения культуры повесят гирлянды, а в случае благоприятной погоды слепят перед зданием снеговика.

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«Будет у нас такой сказочный уголок, чтобы все приходили на зимних каникулах в галерею», — сказал собеседник агентства.

Кирилл Застрожный добавил, что также рассматриваются различные идеи для центрального баннера на изгороди картинной галереи.

«Мы хотели Деда Мороза, а потом подумали, что он везде будет. Сейчас решили подобрать какую-нибудь ретро-открытку», — пояснил он.

Директор картинной галереи отметил, что новогоднее украшение будет предусмотрено и в никольском музее стекла и хрусталя, который является филиалом учреждения.