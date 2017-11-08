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Украсить Пензу к Новому году нужно до декабря — Сергей Волков

16:37 | 08.11.2017 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Работы по праздничному оформлению улиц Пензы в преддверии Нового года необходимо завершить до декабря. Такое поручение дал первый заместитель главы администрации города Сергей Волков, который исполняет обязанности мэра на период рабочей поездки Виктора Кувайцева в Брянскую область.

Украсить Пензу к Новому году нужно до декабря — Сергей Волков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Приступая к украшению Пензы, мы должны взять лучшие наработки прошлого года и добавить новые. Особое внимание нужно обратить на центральные улицы, а также на въезды в город, разместив праздничные новогодние поздравления гостям», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в среду, 8 ноября.

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Сергей Волков поручил начальнику финансового управления города Ольге Завьялкиной и директору МКУ «Рекламная служба Пензы» Константину Кузнецову просчитать, сколько денежных средств потребуется на эти цели в рамках разработанной архитекторами концепции.

Также он дал задание главам администраций районов подтвердить намерения бизнес-структур провести новогодние благотворительные акции в пользу многодетных и малоимущих семей.

Кроме того, и.о. мэра обратил внимание на необходимость обратиться к руководителям предприятий и организаций, расположенных на красных линиях и в центре Пензы, с просьбой украсить входные группы и по возможности прилегающие территории, сообщает пресс-служба городской администрации.
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