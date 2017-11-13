Владимир Спиваков стал почетным гостем открытия сквера Чайковского в Кузнецке Культура

Кузнецк, 13 ноября 2017. PenzaNews. Народный артист СССР, скрипач, дирижер, руководитель национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков стал почетным гостем церемонии открытия сквера имени Петра Чайковского в Кузнецке.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Он назвал установку памятника известному композитору редким и важным событием.

«Будущее может свершиться только тогда, когда мы помним о том, что было раньше. Этот сквер — повод подумать о красоте, о том, что жизнь прекрасна. Я желаю вам счастья и очень рад, что участвую в таком событии», — сказал дирижер.

В свою очередь глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский отметил, что участие Владимира Спивакова в открытии сквера является большой честью для второго по величине города Пензенской области.

«Такому городу, как Кузнецк, предназначено судьбой хранить исконно русские традиции, историю культуры. Сегодня в этом направлении мы делаем еще один шаг — в центре города появился сквер, в котором установлен памятник гению, выдающемуся русскому композитору», — сказал мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, асфальтирование и благоустройство сквера имени Чайковского осуществлялось в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Центральную его часть занимает постамент с бюстом Петра Чайковского, который подарил городу предприниматель Евгений Бублиенов. Также новый сквер украсили раритетный фонарь и лавочки 1950-х годов, которые были отреставрированы и установлены на средства этого же бизнесмена.

Место для сквера было определено близостью к музыкальному колледжу.