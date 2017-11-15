Поздравившим Деда Мороза с днем рождения пензенцам подарят билеты на «Белоснежку» Культура

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Пригласительный билет в пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского на новогоднее представление и сказку «Белоснежка» будет подарен каждому ребенку, который поздравит с днем рождения Деда Мороза в предстоящую субботу, 18 ноября.

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«В этом году Дед Мороз уже в четвертый раз решил отметить свой день рождения не где-нибудь, а в пензенском драматическом театре. Как и раньше, дети смогут лично поздравить его по телефону — пожелать всего хорошего, рассказать стишок или спеть песенку. А поскольку дедушка больше всего на свете любит дарить подарки — даже в свой день рождения — то каждый, кто дозвонится, получит пригласительный билет на новогоднее представление», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

В нем уточняется, что показы сказки «Белоснежка» пройдут с 23 декабря по 8 января.

«Позвонить Деду Морозу и поздравить его с днем рождения можно будет в субботу, 18 ноября, строго с 16.00 до 17.00 по телефону: +7 (8412) 56-47-04», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что в прошлом году приглашения на новогоднее представление получили более 30 юных пензенцев.