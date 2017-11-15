EN
17:48:29 Среда, 15 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Поздравившим Деда Мороза с днем рождения пензенцам подарят билеты на «Белоснежку»

10:48 | 15.11.2017 | Культура

Печать

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Пригласительный билет в пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского на новогоднее представление и сказку «Белоснежка» будет подарен каждому ребенку, который поздравит с днем рождения Деда Мороза в предстоящую субботу, 18 ноября.

Поздравившим Деда Мороза с днем рождения пензенцам подарят билеты на «Белоснежку»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году Дед Мороз уже в четвертый раз решил отметить свой день рождения не где-нибудь, а в пензенском драматическом театре. Как и раньше, дети смогут лично поздравить его по телефону — пожелать всего хорошего, рассказать стишок или спеть песенку. А поскольку дедушка больше всего на свете любит дарить подарки — даже в свой день рождения — то каждый, кто дозвонится, получит пригласительный билет на новогоднее представление», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

В нем уточняется, что показы сказки «Белоснежка» пройдут с 23 декабря по 8 января.

«Позвонить Деду Морозу и поздравить его с днем рождения можно будет в субботу, 18 ноября, строго с 16.00 до 17.00 по телефону: +7 (8412) 56-47-04», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что в прошлом году приглашения на новогоднее представление получили более 30 юных пензенцев.
Актуальное
Читайте также
В пензенских магазинах обнаружена слабоалкогольная продукция с признаками контрафакта Бурлаков призвал торговые сети делиться подозрениями о нелегальной торговле спиртным
Мэр Пензы вновь избран в состав правления Ассоциации городов Поволжья В Пензенской области разрабатывают новую тару для местной водки
Больше всего пензенской водки продается в сети «Spar» — министр Низкие цены на социальную группу товаров стимулируют конкуренцию среди сетей — Богач
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver