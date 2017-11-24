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В пензенской областной библиотеке создан макет тактильного восприятия мира для незрячих

09:38 | 24.11.2017 | Культура

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Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Макет тактильного восприятия окружающего мира «Мир на кончиках пальцев» создан в отделе «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

В пензенской областной библиотеке создан макет тактильного восприятия мира для незрячих

Фото: Liblermont.ru

«Особое внимание в нем уделено теме природы, так как людям с проблемами зрения, для которых и создан этот уникальный макет, сложно познавать и воспринимать многообразие природы. Макет поможет им постичь ее богатство и красоту», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе учреждения.

В библиотеке пояснили, что природный уголок состоит из отдельных секций, в каждой из которых имеются ячейки, заполненные различными материалами.

«Есть секция, в которой представлены плоды злаковых и бобовых культур, которые выращивает человек для питания. Есть фигурки домашних животных и птиц, овощей и фруктов. Представлена зона пустыни — ячейка заполнена песком, ракушками, фигурками животных», — добавили в пресс-службе.

В учреждении отметили, что в секции дикой природы можно потрогать шишки от разных пород деревьев, кору, орехи, желуди, плоды каштана, различные виды мха, фигурки диких животных и птиц.

«Отдельно разбит сад камней. Здесь есть необработанные камни разных размеров. Интересными будут для тактильного восприятия небольшие камни, которые вода сделала гладкими и ровными. Их просто можно подержать в руках, постучать друг об друга, услышать их звук, почувствовать жесткость и структуру. Все это очень важно для наших особенных читателей», — уточнили в библиотеке.

В пресс-службе добавили, что в отдельную секцию в виде озера вынесли фигурки водоплавающих птиц, лягушек и черепахи, а также ракушки.

«Ячейки и сектора макета тактильного восприятия окружающего мира можно менять местами, наполнять другим содержимым. Читателям предлагается создавать тематические тактильные экспозиции. Дополнением к макету служит небольшая экспозиция книг разных форматов о природе», — сказали в библиотеке.
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