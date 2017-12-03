В Пензе артист-колясочник со сцены рассказал о творчестве Высоцкого в своей жизни Культура

Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Автор и исполнитель моноспектакля «По самому по краю» Егор Покровский из Хвалынска представил свою работу о творчестве Владимира Высоцкого на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в минувшую субботу, 2 декабря.

Фото: Дмитрий Журкин, Penzateatr.ru

Постановка представляет собой личный рассказ Егора Покровского о том, как в его жизнь вошли песни и стихи известного поэта, как они помогали ему при тех или иных поворотах судьбы.

Актер читал строки барда, пел, аккомпанируя себе на гитаре и под фонограмму. В отдельные моменты моноспектакля включались записи с голосом самого Владимира Высоцкого.

Егору Покровскому удалось найти контакт с залом — зрители с готовностью продолжали за исполнителем строки шуточных песен.

По окончании спектакля, созданного артистом совместно с отцом, режиссером Сергеем Колпаченко и художником Владимиром Мошниковым, зрители стоя аплодировали артисту, сообщается на сайте учреждения культуры.

Егор Покровский — профессиональный актер и режиссер из города Хвалынска Саратовской области.

Пять лет назад он перенес тяжелую травму, после которой оказался прикован к инвалидному креслу, однако нашел в себе силы продолжить профессиональное театральное образование, стал проводить литературные вечера, начал работать режиссером учебного театра «Летопись» в Хвалынской православной гимназии.