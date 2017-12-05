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Ольга Сокова и Дмитрий Мурашов написали книгу о Бековском районе

13:08 | 05.12.2017 | Культура

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Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Главный редактор газеты «Бековский вестник» Ольга Сокова и ученый секретарь пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, кандидат исторических наук Дмитрий Мурашов выпустили книгу о своей малой родине — Бековском районе.

Ольга Сокова и Дмитрий Мурашов написали книгу о Бековском районе

Фото: Liblermont.ru

«Настоящее издание — первое изложение истории Бековского края в формате книги. В его основе — очерки, которые печатались в 2016–2017 годах в районной газете «Бековский вестник». Книга содержит большой объем иллюстративного материала», — сообщается на сайте пензенской областной библиотеки, куда уже поступило новое издание.

Его авторы приглашают читателей совершить путешествие в прошлое района.

Книга выпущена при поддержке депутата Законодательного собрания Пензенской области от избирательного округа №10 Бориса Кулагина, входящего во фракцию «Единая Россия».
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