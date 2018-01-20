Обновленная выставка «Малый Эрмитаж» откроется в Никольске
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Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. Обновленная выставка «Малый Эрмитаж» откроется в никольском музее стекла и хрусталя в Пензенской области в середине февраля.
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«Во-первых, экспозиция будет дополнена двумя работами, которые, согласно договору о сотрудничестве, в коллекцию галереи ежегодно обязуется передавать фонд «Культурное достояние». Во-вторых, произойдет ребрендинг проекта — «Малый Эрмитаж» станет «Малым паноптикумом», — сообщается в «Твиттере» пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.
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Кирилл Застрожный назвал выставку «Малый Эрмитаж» не имеющей аналогов в Пензе
Директор учреждения культуры Кирилл Застрожный отметил, что планирует посетить открытие выставки вместе с автором проекта Виктором Карцевым.
«Около 30 прекрасных художественных копий мировых шедевров XVII–XIX веков уже были в Пензе и Заречном», — написал он в своем «Твиттере».
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», презентация проекта состоялась в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в ноябре 2016 года. Спустя примерно 2,5 месяца репродукции известных полотен были перевезены на выставку в библиотеку имени М.Ю. Лермонтова.