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Обновленная выставка «Малый Эрмитаж» откроется в Никольске

16:18 | 20.01.2018 | Культура

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Пенза, 20 января 2018. PenzaNews. Обновленная выставка «Малый Эрмитаж» откроется в никольском музее стекла и хрусталя в Пензенской области в середине февраля.

Обновленная выставка «Малый Эрмитаж» откроется в Никольске

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Во-первых, экспозиция будет дополнена двумя работами, которые, согласно договору о сотрудничестве, в коллекцию галереи ежегодно обязуется передавать фонд «Культурное достояние». Во-вторых, произойдет ребрендинг проекта — «Малый Эрмитаж» станет «Малым паноптикумом», — сообщается в «Твиттере» пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

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Директор учреждения культуры Кирилл Застрожный отметил, что планирует посетить открытие выставки вместе с автором проекта Виктором Карцевым.

«Около 30 прекрасных художественных копий мировых шедевров XVII–XIX веков уже были в Пензе и Заречном», — написал он в своем «Твиттере».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», презентация проекта состоялась в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в ноябре 2016 года. Спустя примерно 2,5 месяца репродукции известных полотен были перевезены на выставку в библиотеку имени М.Ю. Лермонтова.
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