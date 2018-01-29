Юные победители творческих конкурсов выступят в Пензе 3 февраля Культура

Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Гала-концерт лауреатов различных конкурсов 2017 года «Пензенские ласточки» состоится в киноконцертном зале «Пенза» в предстоящую субботу, 3 февраля.

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Участие в нем примут воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств Пензы и Заречного, Городищенского, Спасского, Сердобского, Никольского и Кузнецкого районов.

Это творческие коллективы и отдельные исполнители, получившие звание лауреатов I степени или обладателей гран-при различных конкурсов.

В 13.00 в фойе здания откроется выставка, где будут представлены художественные и декоративно-прикладные работы, а также детское научно-техническое творчество.

Вход на мероприятие будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить в кассах «Пензаконцерта».

Основная программа начнется в 14.00, сообщается на сайте учреждения культуры.