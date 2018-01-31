В Пензе на малой сцене драмтеатра прозвучат стихи Ахмадулиной и Бродского Культура

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Педагоги, студенты и выпускники театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова представят поэтический спектакль по стихам Беллы Ахмадулиной и Иосифа Бродского «Озноб/Остановка в пустыне» на малой сцене пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского в воскресенье, 4 февраля.

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Также прозвучат романсы на стихи Марины Цветаевой из популярных кинофильмов.

В постановке будут задействованы преподаватели Светлана Никулина и Анастасия Шаталина, студенты Мадина Дубаева, Вячеслав Мельник, Анастасия Парамонова, Анастасия Пискун, Александр Сторожев и актриса пензенского областного театра «Кукольный дом» Надежда Червонная.

Начало спектакля в 15.00. Вход на него является свободным, сообщается на сайте драмтеатра.