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Пензенский проект «Золотаревское городище» планируется вывести на новый уровень

19:38 | 01.02.2018 | Культура

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Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Реализуемый в Пензенской области проект «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» планируется вывести на новый уровень. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

Пензенский проект «Золотаревское городище» планируется вывести на новый уровень

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Буквально сегодня мы подготовили документ в правительство Российской Федерации с предложением рассмотреть проект «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» как федеральную площадку и, может быть, «выбить» финансирование», — сказал он в ходе круглого стола по вопросам сохранения объектов культурного наследия Пензенской области, состоявшегося в Законодательном собрании региона в четверг, 1 февраля.

Фоторепортаж

Золотаревское городище

Зампред областного правительства напомнил, что в 2017 году к проекту было приковано повышенное внимание, так как со времени Золотаревской битвы прошло 780 лет.

«Если бы мы создали аутентичный музей под открытым небом рядом [с Золотаревским городищем], то, конечно, к нам туристы поехали бы не только со всех концов России, но и из других стран», — предположил Олег Ягов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 2 сентября 2017 года в Пензенской области состоялся исторический фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций». Он прошел на территории археологического памятника VIII–XIII веков, где ранее были организованы раскопки.
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