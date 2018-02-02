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Светлана Оникиенко призвала чаще показывать пензенские усадьбы потенциальным инвесторам

12:49 | 02.02.2018 | Культура

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Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Заместитель председателя комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко рекомендовала участникам проекта «По следам забытых усадеб» брать с собой в поездки на объекты потенциальных инвесторов.

Светлана Оникиенко призвала чаще показывать пензенские усадьбы потенциальным инвесторам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Когда вы ездите по усадьбам, […] берите с собой потенциальных инвесторов по возможности. Как купили усадьбу Куракина? Личный мой опыт — я показала потенциальному инвестору красивейший альбом с этой усадьбой. Он увидел и сказал: «А можно ли ее купить?» В то время это было можно, и сейчас это можно. Когда человек просто видит это, приезжает на место, усадьба завораживает», — отметила она в ходе круглого стола по вопросам сохранения объектов культурного наследия Пензенской области, состоявшегося в Законодательном собрании региона в минувший четверг, 1 февраля.

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Поблагодарив молодежный парламент при Законодательном собрании Пензенской области за проект «По следам забытых усадеб», она призвала учитывать требования законодательства при проведении каких-либо акций.

«Если вы собираетесь там что-то делать, например, окна законсервировать, этого делать ни в коем случае нельзя. Это делается только с нашего разрешения. Разрешение выдается не вам, а лицензиату. Если он согласится, что вы будете помогать ему, и будет нести ответственность за технику безопасности, то пожалуйста. […] Около усадьбы хотите убрать мусор, сделать видовое раскрытие ее, [...] пожалуйста, но все равно нужно согласовывать с муниципалитетом», — пояснила Светлана Оникиенко.
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