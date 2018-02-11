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В Пензе состоится музыкальная встреча, посвященная Великой Отечественной войне

14:31 | 11.02.2018 | Культура

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Пенза, 11 февраля 2018. PenzaNews. Музыкальная встреча «Живут с нами вместе лет суровых тех песни…» состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 14 февраля.

В Пензе состоится музыкальная встреча, посвященная Великой Отечественной войне

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В исполнении солистов городского академического хора имени Н.А. Котляра под руководством Веры Капитуровой прозвучат песни и стихи, посвященные военной теме.

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Мероприятие в рамках проекта «Филармония в библиотеке» начнется в 15.00, сообщается на сайте учреждения культуры.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова реализует проекты «Театр в библиотеке», «Картина в библиотеке» и «Филармония в библиотеке» совместно с драматическим театром имени А.В. Луначарского, картинной галереей имени К.А. Савицкого и филармонией соответственно.

О намерении запустить три общих проекта стало известно в августе 2015 года.
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