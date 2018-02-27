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Кандидат наук подарил пензенской библиотеке свою книгу об истории русских щей

10:31 | 27.02.2018 | Культура

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Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Кандидат исторических наук, доцент историко-филологического факультета Пензенского государственного университета, член Союза писателей России Виктор Малязев подарил областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова свою книгу «История русских щей».

Кандидат наук подарил пензенской библиотеке свою книгу об истории русских щей

Фото: Liblermont.ru

Автор описал возникновение и способы употребления известного русского блюда различными классовыми сословиями. Также Виктор Малязев включил в издание секреты приготовления вкусных и ароматных щей.

Кроме того, он передал в дар библиотеке первый том своего «Словаря микротопонимов Пензенской области».

Он содержит более 1 тыс. 200 наименований географических объектов, собранных в 60 населенных пунктах, сообщается на сайте учреждения культуры.
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