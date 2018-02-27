Кандидат наук подарил пензенской библиотеке свою книгу об истории русских щей
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Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Кандидат исторических наук, доцент историко-филологического факультета Пензенского государственного университета, член Союза писателей России Виктор Малязев подарил областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова свою книгу «История русских щей».
Фото: Liblermont.ru
Автор описал возникновение и способы употребления известного русского блюда различными классовыми сословиями. Также Виктор Малязев включил в издание секреты приготовления вкусных и ароматных щей.
Кроме того, он передал в дар библиотеке первый том своего «Словаря микротопонимов Пензенской области».
Он содержит более 1 тыс. 200 наименований географических объектов, собранных в 60 населенных пунктах, сообщается на сайте учреждения культуры.