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«Капитал местного сообщества» поможет грантами пензенской культуре

10:15 | 06.03.2018 | Культура

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Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» объявил конкурс по предоставлению грантов на реализацию социально значимых проектов на тему «Культура и искусство».

«Капитал местного сообщества» поможет грантами пензенской культуре

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он проводится на средства пензенского специализированного фонда «Капитал местного сообщества».

Проекты могут быть ориентированы на такие сферы, как архитектура, литературное, музыкальное, театральное, изобразительное искусство, кинематография, хореография и другие.

Заявки на участие могут подать некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения культуры, образования, здравоохранения и соцзащиты.

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При этом, согласно положению о конкурсе, допускаются только те из них, которые к моменту подачи заявки уже получили финансирование из других источников в размере не менее 25% от запрашиваемой суммы, или готовы представить подтверждение того, что оно поступит в ближайшее время.

Реализация проектов должна осуществляться на территории Пензенской области. Предполагаемый срок — от трех месяцев до двух лет.

Запрашиваемая сумма гранта не может превышать 300 тыс. рублей, рекомендуемая составляет 100–200 тыс. рублей.

Подать заявку можно в период до 10 апреля включительно. Итоги будут объявлены не позднее 7 мая.

Реализация проект должна начинаться не ранее 14 мая 2018 года и заканчиваться не позднее 14 мая 2020 года.
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