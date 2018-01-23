Фонд Потанина отметил «Возвращение в Селиксу» в числе лучших реализованных проектов Общество

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Жюри грантового конкурса программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина включило проект «Возвращение в Селиксу» заместителя директора музейно-выставочного центра Заречного Пензенской области Виктора Кладова в число шести лучших, реализованных по итогам распределения денежных средств в 2016 году.

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Также были отмечены проекты «Советская изнанка», «Детский музей «Зеленая школа», «1 к 20», «Спор о бороде» и «Народный музей исчезнувших деревень», которые воплощены в жизнь в Красноярском крае, Самарской области, Пермском крае, Ярославской и Нижегородской областях соответственно.

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При отборе лучших проектов эксперты учитывали инновационность идеи, устойчивость результатов, возможность их тиражирования, вовлечение местного сообщества и дальнейшие перспективы.

«Эти яркие разноплановые проекты объединяет одно качество — каждый из них, исследуя прошлое, закладывает основу для движения в будущее», — отметила генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева.

Ожидается, что лучшие реализованные проекты будут представлены на форуме «Музейный гид», который пройдет в Москве с 30 мая по 3 июня.