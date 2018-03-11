EN
21:24:18 Воскресенье, 11 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
ВАЖНО В соседнем с Пензенской областью регионе предотвращен теракт

В зареченском театре вышел новый спектакль для детей

10:12 | 11.03.2018 | Культура

Печать

Заречный, 11 марта 2018. PenzaNews. Премьера спектакля «Как котенок научился мяукать» состоялась в театре юного зрителя Заречного Пензенской области.

В зареченском театре вышел новый спектакль для детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Две истории рассказывают о необходимости быть добрыми, вежливыми и дружелюбными, помогать близким.

Роль ведущего исполняют в очередь Андрей Кучишкин и Юрий Юнушкин, Девочки — Софья Жидкова и Татьяна Иванова, Лягушки — Марина Столярова и Наталья Кучишкина, Лисички — Анна Тихомирова и Людмила Кучерявенкова.

Также зрители увидят Андрея Кучишкина и Юрия Юнушкина в образе Филина, а Пахома Пахомова в роли Петрушки и Гриба.

Кроме того, в спектакле Котенка представят по очереди Софья Жидкова и Татьяна Иванова, Петуха — Андрей Кучишкин и Юрий Юнушкин, а Щенка — Анна Тихомирова и Людмила Кучерявенкова.

Ближайшие показы состоятся 17 марта и 31 марта в 11.00, сообщается на сайте учреждения культуры.
Актуальное
Читайте также
В Пензе на трассе загорелся автомобиль «Mitsubishi» Сборная Пензенской области стала третьей по итогам первенства ПФО по дзюдо
Мэр Пензы распорядился капитально отремонтировать дорогу до поселка Камыши-Хвощи Под Пензой мужчина вырвал ноутбук из рук прохожего и продал его на рынке
В Пензе полицейские вычислили серийного автовора Сергей Удальцов и Игорь Ассанов прибыли в Пензу
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама