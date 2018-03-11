В зареченском театре вышел новый спектакль для детей Культура

Заречный, 11 марта 2018. PenzaNews. Премьера спектакля «Как котенок научился мяукать» состоялась в театре юного зрителя Заречного Пензенской области.

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Две истории рассказывают о необходимости быть добрыми, вежливыми и дружелюбными, помогать близким.

Роль ведущего исполняют в очередь Андрей Кучишкин и Юрий Юнушкин, Девочки — Софья Жидкова и Татьяна Иванова, Лягушки — Марина Столярова и Наталья Кучишкина, Лисички — Анна Тихомирова и Людмила Кучерявенкова.

Также зрители увидят Андрея Кучишкина и Юрия Юнушкина в образе Филина, а Пахома Пахомова в роли Петрушки и Гриба.

Кроме того, в спектакле Котенка представят по очереди Софья Жидкова и Татьяна Иванова, Петуха — Андрей Кучишкин и Юрий Юнушкин, а Щенка — Анна Тихомирова и Людмила Кучерявенкова.

Ближайшие показы состоятся 17 марта и 31 марта в 11.00, сообщается на сайте учреждения культуры.