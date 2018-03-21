Пензенская библиотека представила подборку изданий к 100-летию ВЛКСМ Культура

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Специалисты пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова подготовили подборку литературы, посвященной 100-летию со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), которое будет отмечаться осенью 2018 года.

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«Вклад молодежной организации в становление советской экономики, защиту рубежей Родины, восстановление народного хозяйства, строительство сотен и тысяч важнейших объектов без преувеличения большой. Комсомол был надеждой и гордостью советского народа. В его рядах выросли миллионы молодых патриотов, активных строителей общества», — говорится в анонсе виртуальной выставки на сайте учреждения культуры.

В нем добавляется, что представленные вниманию читателей книги и сборники позволят узнать больше о деятельности комсомольской организации и ее роли в воспитании молодежи.

Всего данная подборка включает в себя 25 изданий.

В их числе — «Резолюции тринадцатой пензенской губернской конференции ВЛКСМ» 1928 года выпуска, «Путевка XVII МЮДа. Пензенский ВЛКСМ» (1931), альбом «Юность моя — комсомол» (1970) и другие.