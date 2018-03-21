Пензенская библиотека представила подборку изданий к 100-летию ВЛКСМ

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Специалисты пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова подготовили подборку литературы, посвященной 100-летию со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), которое будет отмечаться осенью 2018 года.
«Вклад молодежной организации в становление советской экономики, защиту рубежей Родины, восстановление народного хозяйства, строительство сотен и тысяч важнейших объектов без преувеличения большой. Комсомол был надеждой и гордостью советского народа. В его рядах выросли миллионы молодых патриотов, активных строителей общества», — говорится в анонсе виртуальной выставки на сайте учреждения культуры.
В нем добавляется, что представленные вниманию читателей книги и сборники позволят узнать больше о деятельности комсомольской организации и ее роли в воспитании молодежи.