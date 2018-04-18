Владимир Бирюков считает, что пензенский «Кукольный дом» остро нуждается в новом здании Культура

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Пензенский театр «Кукольный дом» остро нуждается в новом здании, поскольку имеющееся устарело и не соответствует современным требованиям. Такое мнение высказал художественный руководитель театра, лауреат премии «Золотая маска» Владимир Бирюков.

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«Предпосылок к этому нет внутри города никаких, потому что, на мой взгляд, предпосылки создаем мы сами, мы — жители этого города. Но если вы как жители этого города, не требуете от власти ничего... Один театр, принимающий в этих безумно неудобных условиях зрителя, либо существующий министр культуры, либо вновь который придет, один тоже ничего не сделает! Ребята, мы должны это делать общими усилиями! Вы должны бороться за то, чтобы собственных детей приводить в комфортный, современный, профессиональный театр. Вы для этого не делаете ничего», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в «Кукольном доме» в среду, 18 апреля.

В свою очередь министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова напомнила ему, что театру было выделено 2 млн. рублей, и еще более 3 млн. рублей запланировано на 2018 год.

После этой фразы Владимир Бирюков сравнил театр «Кукольный дом» с землянкой, а глава ведомства попросила его не называть так учреждение культуры.

«Я считаю, это практически на том же уровне. Одно дело землянка ниже уровня земли, а [здесь] третий этаж под крышей на гудроне — это такое же оскорбление для детей», — добавил художественный руководитель.

Тогда Татьяна Курдова заметила, что по поводу безопасности надо побеседовать с директором учреждения Людмилой Золотухиной, однако Владимир Бирюков продолжил свою речь, не обращая на эту реплику никакого внимания.

«В этой землянке менять двери или пластиковые окна вставлять и считать, что этого достаточно, мне кажется, не очень правильно», — сказал он.

Худрук «Кукольного дома» обратил внимание на то, что тематика постановок театра всегда зависит от его быта.

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«Пребывать в каком-то таком приподнятом, хорошем настроении, находясь в комнате 56 кв. метров 28 лет? Вы знаете, у меня как-то настроения от этого не прибавляется, а оно все падает, падает и падает со знаком «минус». И поэтому все понимание того, что театр в этом городе не нужен, приводит к обостренным ощущениям жизни как к несправедливой», — пояснил Владимир Бирюков.

Вместе с тем он отметил, что во многих таких же небольших городах, как Пенза, построены комфортабельные, современные и удобные как для зрителей, так и для артистов здания кукольных театров.

«Камерная сцена дает свои преимущества. Другое дело, что мы устали уже от этой камерной сцены, мы устали уже от этого формата! 28 лет! […] Театр — это зрелище сегодня, а зрелище в этих условиях создать невозможно», — сказал художественный руководитель.

Владимир Бирюков подчеркнул, что ни разу не видел в стенах театра ни губернатора Ивана Белозерцева, ни мэра Виктора Кувайцева, а попытки самому выйти на контакт с главой региона, по его словам, всегда заканчивались предложением записаться на официальный прием.