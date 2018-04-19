Темой «Библионочи» в пензенской областной библиотеке станет «Магия книги» Культура

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Мероприятия в рамках всероссийской социокультурной акции в поддержку чтения «Библионочь-2018», которые состоятся в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в субботу, 21 апреля, будут объединены темой «Магия книги».

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Акция начнется со спецпроекта «Библиосумерки», рассчитанного на детей. В 17.00 для посетителей библиотеки в возрасте от 5 до 12 лет будет организован научный квест «По волшебным страницам».

Для поклонников серии книг Натальи Щербы «Часодеи» также подготовлены задания, к выполнению которых они приступят в 17.30.

В 18.30 можно будет попасть на творческую встречу с художественным руководителем театра «Кукольный дом», лауреатом премии «Золотая маска» Владимиром Бирюковым.

Открытие акции запланировано на 19.00. Церемонию украсит световое шоу от группы «Солтис».

Через 30 минут состоится показ короткометражных фильмов «Юшка», «Чудесный доктор», «Встреча с Гамлетом» и «Слабым здесь не место» Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения.

В 20.00 творческая мастерская Натальи Арефьевой представит зрителям читку пьесы Вячеслава Шишкова «Спектакль в селе Огрызове». Запланированы также показ документального фильма «Опасайтесь мистера Бейкера», встреча литературного общества «Обчитано» и танцевальная программа от студии «DeviTribe».

Для любителей интеллектуальных игр подготовлено шоу «Ворошиловский стрелок», которое начнется в 21.00. Творческое объединение «ПензаХобби» организует для всех желающих мастер-классы по рукоделию.

В 22.00 состоится ночная экскурсия в редкий фонд библиотеки и на «балкон любви». В 23.00 начнется киносеанс.

Кроме этого, будет организована выставка-просмотр «Русский Гамлет», посвященная 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, сообщается на сайте библиотеки.