В Пензе поощрят «Кукольный дом» за «Золотую маску» Культура

Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил поощрить театр «Кукольный дом», художественный руководитель которого Владимир Бирюков удостоен премии «Золотая маска».

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«Наш кукольный театр стал обладателем российской национальной премии «Золотая маска». [...] Нужно не забыть обязательно поощрить тех, кто достиг этого результата — руководителей обязательно», — сказал он, обращаясь к министру культуры и туризма Пензенской области Татьяне Курдовой в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 23 апреля.

При этом Иван Белозерцев не уточнил, должно ли поощрение быть денежным или нематериальным.

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Владимир Бирюков считает, что пензенский «Кукольный дом» остро нуждается в новом здании

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», художественный руководитель пензенского театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков стал лауреатом престижной национальной премии «Золотая маска» за режиссерскую работу в спектакле «Попугай и веники». Таким образом, учреждение культуры было удостоено главной театральной премии России в пятый раз.

18 апреля в ходе пресс-конференции Владимир Бирюков заявил о необходимости строительства нового здания для театра. Он пояснил, что имеющееся устарело и не соответствует современным требованиям.

Он отметил также, что ни разу не видел в стенах «Кукольного дома» ни губернатора Ивана Белозерцева, ни мэра Виктора Кувайцева, а попытки самому выйти на контакт с главой региона, по его словам, всегда заканчивались предложением записаться на официальный прием.