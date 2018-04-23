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В Пензе поощрят «Кукольный дом» за «Золотую маску»

12:37 | 23.04.2018 | Культура

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Пенза, 23 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил поощрить театр «Кукольный дом», художественный руководитель которого Владимир Бирюков удостоен премии «Золотая маска».

В Пензе поощрят «Кукольный дом» за «Золотую маску». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наш кукольный театр стал обладателем российской национальной премии «Золотая маска». [...] Нужно не забыть обязательно поощрить тех, кто достиг этого результата — руководителей обязательно», — сказал он, обращаясь к министру культуры и туризма Пензенской области Татьяне Курдовой в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 23 апреля.

При этом Иван Белозерцев не уточнил, должно ли поощрение быть денежным или нематериальным.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», художественный руководитель пензенского театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков стал лауреатом престижной национальной премии «Золотая маска» за режиссерскую работу в спектакле «Попугай и веники». Таким образом, учреждение культуры было удостоено главной театральной премии России в пятый раз.

18 апреля в ходе пресс-конференции Владимир Бирюков заявил о необходимости строительства нового здания для театра. Он пояснил, что имеющееся устарело и не соответствует современным требованиям.

Он отметил также, что ни разу не видел в стенах «Кукольного дома» ни губернатора Ивана Белозерцева, ни мэра Виктора Кувайцева, а попытки самому выйти на контакт с главой региона, по его словам, всегда заканчивались предложением записаться на официальный прием.

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