В пензенском драмтеатре покажут благотворительный спектакль по повести «Завтра была война» Культура

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. Артисты лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» покажут на большой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского премьеру спектакля «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева.

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Режиссером постановки о школьниках предвоенного 1940 года и о их дальнейшей судьбе выступил художественный руководитель драмтеатра, заслуженный артист России Сергей Казаков. На сцену выйдут 19 участников старшей детской группы «Первой скрипки».

На премьеру пригласят пензенских ветеранов, школьников, детей из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников детских домов, интернатов и приютов. Также посмотреть спектакль смогут все желающие.

Благотворительные показы пройдут в воскресенье, 6 мая, в 15.00 и в понедельник, 7 мая, в 18.00, сообщается на сайте учреждения культуры.