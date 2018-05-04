В Пензе состоялась премьера композиции «Нам никогда не позабыть...» Культура

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Премьера музыкально-поэтической композиции «Нам никогда не позабыть...», посвященной победе советского народа в Великой Отечественной войне, состоялась на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского в минувший четверг, 3 мая.

Фото: Дмитрий Журкин, Penzateatr.ru

Первыми зрителями новой постановки стали ученики школы №9 и гимназии №44.

Обращаясь к ним перед началом спектакля, художественный руководитель театра Сергей Казаков отметил, что важно сохранять память о войне, которая с каждым годом все больше превращается в легенду.

Он пояснил, что постановка является творческой инициативой самих актеров, а также что и на сцене? и в зале находятся преимущественно молодые люди.

Стихи и песни о войне прозвучали в исполнении актеров молодого и среднего поколений — Яны Дубровиной, Веры Дупенко, Никиты Кузина, Марины Матвевниной, Сергея Пахомова, Натальи Прокошкиной, Лидии Стахановой, Артема Тихомирова, Юлии Черемухиной и Николая Шаповалова.

Николай Шаповалов и Никита Кузин выступили также как режиссеры композиции. Сценографию придумал главный художник театра Олег Авдонин, костюмы — Марина Смельчакова, а вокалом с исполнителями занималась педагог Ольга Роба.

В программу вошли стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Николая Доризо, Давида Самойлова, Евгения Евтушенко, прозвучали знаменитые военные песни — «Эх, дороги», «Землянка», «На солнечной поляночке», «В лесу прифронтовом».

В предстоящие выходные — 5 и 6 мая — и в День Победы все желающие смогут посмотреть музыкально-поэтическую композицию «Нам никогда не позабыть...» на улице Московской перед зданием драмтеатра.

Все три дня представления будут начинаться в 20.00, сообщается на сайте учреждения культуры.