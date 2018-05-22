К модернизации интерьеров досугового центра в Алферьевке привлекут архитекторов Культура

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Архитекторы будут привлечены к модернизации интерьеров досугового центра в Алферьевке Пензенской области. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе посещения учреждения культуры глава региона призвал приступить к капитальному ремонта здания как можно быстрее, чтобы завершить его до холодов, а на 2019 год предусмотреть средства на благоустройство прилегающей территории.

Иван Белозерцев также распорядился сформировать перечень музыкальных инструментов, которые требуются для полноценной работы клубов и детских кружков, чтобы обеспечить центр всем необходимым.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, капремонт досугового центра в Алферьевке будет проведен за счет средств областного и муниципального бюджетов в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014–2020 годы».

Планируется выполнить общестроительные и электромонтажные работы, отремонтировать системы водоснабжения, канализации и отопления, а также кровлю, зрительный зал и танцевальные классы, заменить полы и окна, обновить помещение библиотеки и фасад.