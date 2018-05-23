Николай Пиксин рассказал, как родилась идея провести «ДаншиноFest» в Пензенской области Культура

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Фестиваль «ДаншиноFest», который впервые состоится в селе Даньшино Белинского района Пензенской области 27 мая, призван способствовать сохранению традиционной мордовской культуры. Об этом сообщил уроженец Даньшино, управляющий партнер московского адвокатского бюро «Пиксин и партнеры» Николай Пиксин, который является одним из инициаторов предстоящего мероприятия.

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«Даньшино — это чисто мордовская деревенька, которая, как мы проверяли по архивным данным, была основана в XVII веке и представляла собой отдельную общину. В XIX веке к ней примкнули другие мордовские села — Линевка, Пяркино, Озерки и Масловка. В течение долгого времени [жители] со всех сел приходили на большой луг, где проводились мордовские кулачные бои, но в последнее время получилось так, что традиции мы начали забывать. Старое поколение уходит, молодежь уезжает в города — практически никого не осталось. Забываются традиции и обычаи мордовского народа», — отметил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Минкульте Пензенской области в среду, 23 мая.

Адвокат отметил, что около 10 лет назад, периодически приезжая на малую родину, стал задумываться о том, как вернуть ей былую красоту — так появился народный праздник «Танцуй и пой, моя деревня».

По словам Николая Пиксина, впервые культурное мероприятие, ориентированное на жителей Белинского района, состоялось три года назад, а со временем было решено преобразовать его в межрегиональный фестиваль.

«Такая инициатива была поддержана заместителем председателя правительства Пензенской области Олегом Васильевичем Яговым, который и предложил отдать должное, дав этому мероприятию название «ДаншиноFest», — уточнил он.

Инициатор фестиваля пояснил, что в первую очередь хотел бы привлечь внимание к проблеме постепенной утраты мордовской культуры, но гости предстоящего мероприятия смогут познакомиться и с традициями других народов.

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«Я надеюсь, это будет способствовать не только сохранению самобытности народов, в первую очередь мордовского, на территории Пензенской области, но и [позволит] приумножать эти традиции», — сказал Николай Пиксин.

Первый межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest» пройдет в селе Даньшино Белинского района Пензенской области в день Святой Троицы, 27 мая, с 12.00 до 22.00.

Его организаторами выступили адвокатское бюро «Пиксин и партнеры» (Москва), фонд развития пензенского русского народного хора имени О.В. Гришина «Милая роща», телерадиокомпания «Экспресс» и АНО «Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива».

Информационную поддержку фестивалю оказывают ТРК «Экспресс» и ИА «PenzaNews».